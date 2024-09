Rynek pracy osłabł, ale wyraźnych oznak recesji obecnie nie widać

W sierpniu przybyło w USA, w sektorze pozarolniczym, 142 tys. etatów, podczas gdy średnio się spodziewano, że ich liczba wzrośnie o 165 tys. Dane o wzroście za lipiec zrewidowano natomiast w dół ze 114 tys. do 89 tys. Raport z amerykańskiego rynku pracy nie był jednak jednoznacznie zły. Stopa bezrobocia spadła bowiem z 4,3 proc. do 4,2 proc. Średnia płaca godzinna wzrosła w sierpniu o 0,4 proc. w porównaniu z lipcem i o 3,8 proc., licząc rok do roku. Jej wzrost był nieco wyższy, niż prognozowano.