W sierpniu przybyło w USA, w sektorze pozarolniczym 142 tys. etatów, podczas gdy średnio się spodziewano, że ich liczba wzrośnie o 165 tys. Dane o wzroście za lipiec zrewidowano natomiast w dół ze 114 tys. do 89 tys. Raport z amerykańskiego rynku pracy nie był jednak jednoznacznie zły. Stopa bezrobocia spadła bowiem z 4,3 proc. do 4,2 proc. Średnia płaca godzina wzrosła w sierpniu o 0,4 proc. w porównaniu z lipcem i o 3,8 proc. licząc rok do roku. Jej wzrost był nieco wyższy niż prognozowano.

Raport o etatach bez zaskoczenia dla inwestorów

W reakcji na ten raport, rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadła do poziomu 3,67 proc. Dolar natomiast umiarkowanie słabł. Za 1 USD płacono w piątek po południu 3,84 zł. Notowania niewiele dzieliło więc od sierpniowego dołka.

Piątkowy raport o etatach nie powinien być dużym zaskoczeniem dla inwestorów. Publikowane wcześniej dane sugerowały już osłabienie koniunktury na amerykańskim rynku pracy. W środę pojawił odczyt dotyczący liczby wakatów w gospodarce (JOLTS). Sporym zaskoczeniem było to, że ich liczba spadła z 7,91 mln w czerwcu do 7,67 mln w lipcu, czyli do najniższego poziomu od stycznia 2021 r. Średnio spodziewano się, że liczba wakatów wzrośnie do 8,1 mln. W czwartek raport prywatnej firmy ADP pokazał, że w sierpniu przybyło w USA tylko 99 tys. etatów, a oczekiwano, że będzie ich 145 tys. Raport Challengera wykazał natomiast, że liczba planowanych zwolnień wzrosła z 25,88 tys. w lipcu do 75,89 tys. w sierpniu. Pogorszenie sytuacji na amerykańskim rynku pracy nie powinno być więc większym zaskoczeniem, zwłaszcza, że raport za lipiec został już uznany przez inwestorów za kiepski i był jednym z czynników, które sprowokowały krótki krach na globalnych giełdach z 5 sierpnia.

Jaką decyzję podejmie Fed?

Oznaki pogorszenia koniunktury na rynku pracy w USA są oczywiście argumentem za luzowaniem polityki pieniężnej przez Fed. Rynek jest już od wielu tygodni pewny, że Rezerwa Federalna obniży 18 września stopy procentowe. Pewności nie ma jednak co do tego, jak mocne będzie to cięcie. W piątek po południu, po publikacji danych z rynku pracy, barometr CME FedWatch wskazywał, że jest 59 proc. szans na wrześniowe cięcie o 25 pb. i 41 proc. na obniżkę o 50 pb.