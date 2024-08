Ceny u producentów nie rosły na tyle szybko, by podsycić niepewność na rynkach

Inflacja producencka w USA wyhamowała z 2,7 proc. w czerwcu do 2,2 proc. w lipcu i stała się najniższa od kwietnia. Średnio spodziewano się jej zejścia do 2,3 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji wzrosły tylko o 0,1 proc., po zwyżce o 0,2 proc. w czerwcu. Wzrostowi cen dóbr o 0,6 proc. towarzyszył spadek cen usług o 0,2 proc. (największy od marca 2023 r.). Producencka inflacja bazowa (czyli nieobejmująca komponentów związanych z cenami żywności oraz energii) wyhamowała z 3 proc. do 2,4 proc., a oczekiwano, że wyniesie 2,7 proc. W ujęciu miesięcznym zeszła z 0,3 proc. do 0 proc.