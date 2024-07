Witold Orłowski, PwC: Big techy i energetyka patrzą na Harris

jednak wiadomo, że internet daje tak potężne narzędzie wręcz manipulowania milionami ludzi, że rzeczywiście to wymaga zastanowienia, co robić dalej. Do tego dochodzi jeszcze sztuczna inteligencja, to są wszystko te obszary, w których pada pytanie, w jaki sposób to regulować. Generalnie Kalifornia lubiła demokratów w przeszłości, jednak obecnie staje przed wielkim wyborem, bo wiadomo, że demokraci są zawsze ostrzejsi pod względem regulacji niż republikanie. Republikanów może przekonać tym, że to jest biznes, więc tu nie ma co się wtrącać. Ale demokraci mogą wprowadzić dalej idące regulacje, ograniczające tę swobodę korzystania z informacji przez nowe technologie. Ten przemysł w zasadzie był bliższy demokratom, natomiast dziś ten sektor rzeczywiście może dość cynicznie stwierdzić, że największym zagrożeniem dla zysków jest wprowadzenie ostrych regulacji ograniczających na przykład możliwość korzystania przez nich z informacji, które są w stanie zbierać. Jest dość symboliczne, że Elon Musk zadeklarował, ile pieniędzy będzie wpłacać na Trumpa. On ma nie do końca jasne poglądy w tej sferze, ale tutaj wygląda to na dość cyniczne postawienie po prostu na tego konia, który daje większe nadzieje zysków, czyli mniejsze ryzyko regulacji. Myślę, że to jest bardzo poważne zjawisko, bo sektor po prostu boi się ograniczeń i jest skłonny wiele zrobić, żeby mieć prezydenta, który przez cztery lata żadnych poważnych ograniczeń nie będzie wprowadzać.

A jak patrzy na kandydaturę Kamali Harris sektor energetyczny?

Donald Trump dość wyraźnie mówi, że to szaleństwo i nie ma żadnego ocieplenia klimatu, to wymyśliła banda lewaków, a amerykańska gospodarka wymaga taniej energii, więc nie będziemy nikomu przeszkadzać, czy ma ochotę wydobywać spod ziemi gaz, czy węgiel. Natomiast prezydent Biden wprowadził ustawę o redukcji inflacji, która ma służyć promocji energetyki odnawialnej, ma dopłaty do samochodów elektrycznych produkowanych w Stanach. W wypadku wygranej Kamali Harris można się spodziewać raczej kontynuacji tej samej polityki, czyli inwestycji w ochronę przed zmianami klimatu. To oczywiście oznacza ogromne koszty dla amerykańskiego sektora energetycznego. To powoduje, że w przypadku zwycięstwa Kamali Harris sektor tradycyjnej energetyki ma powody obawiać się mniejszych zysków czy większych kosztów, i z całą pewnością będzie on popierać Donalda Trumpa. No i mamy jeszcze przemysł amerykański, który właściwie jest trochę z boku tego wyścigu, bo wprawdzie Donald Trump obiecywał reindustrializację Ameryki i przywrócenie miejsc pracy, ale wszyscy wiedzą, że to jest bzdura, Trump już próbował i może zmusić koncerny, np. japońskie, do budowy fabryk w Stanach Zjednoczonych, ale ten przemysł wcale nie stworzy na nowo miejsc pracy, bo to będzie on oczywiście całkowicie zrobotyzowany.