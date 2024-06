Niemcy - Szkocja. Rekord meczów otwarcia Euro pobity, Wirtz szybszy od Lewandowskiego

Od samego początku meczu otwarcia Euro 2024 między Niemcami a Szkocją, gospodarze uzyskali dużą przewagę. Za szybką i kombinacyjną grą Niemców, Szkoci nie byli w stanie nadążyć. Przewaga reprezentacji Juliana Nagelsmana, ku radości kibiców wypełniających po brzegi stadion w Monachium, przełożyło się na rekordowe osiągnięcie jeśli chodzi o szybkość strzelenia goli w meczach otwarcia Euro.

Euro 2024. Niemcy — Szkocja. Florian Wirtz najmłodszym strzelcem gola w meczu otwarcia Euro

Niemcy swojego pierwszego gola ze Szkocją strzelili już w 10. minucie, a zrobił to Florian Wirtz, gwiazda Bayeru Leverkusen.

W całej historii piłkarskich mistrzostw Europy tylko raz zdarzyło się, by gol w meczu otwarcia został zdobyty szybciej. Jednocześnie, Wirtz strzelił gola we wcześniejszej minucie niż m.in. Robert Lewandowski podczas Euro 2012, który też jest w czołówce tego zestawienia. Rekordzistą meczów otwarcia jeszcze przez co najmniej cztery lata pozostanie Grek Giorgios Karagounis, który podczas Euro 2004 pokonał bramkarza Portugalii już w 7. minuce.