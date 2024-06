Będzie waluta krajów BRICS+

Nowa jednostka rozliczeniowa ma się nazywać The Unit. Jej koncepcja została już omówiona przez grupę roboczą ds. usług finansowych i inwestycji powołaną przez Radę Biznesu BRICS+ i ma poważne szanse, aby zostać wdrożona już w przyszłym roku. Według twórców The Unit to nowy system, który rozwiązuje kluczowy problem geoekonomiczny, czyli globalny kryzys zaufania. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to wprost nawiązanie do zamrożonych przez Zachód rosyjskich rezerw walutowych.