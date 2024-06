Niemiecki eksport przyspieszył w kwietniu

Większość niemieckiego eksportu trafiła w kwietniu do Stanów Zjednoczonych. Eksport towarów spadł o 1,2 proc. w porównaniu z marcem, a jego wartość spadła do 14,2 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 0,8 proc. do 8,4 mld euro, a do Wielkiej Brytanii o 15,4 proc. do 7,4 mld euro.

Większość importu w kwietniu 2024 r. pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono stamtąd towary o wartości 12,8 mld euro, co oznaczało spadek o 7,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Import ze Stanów Zjednoczonych spadł o 1,0 proc. do 7,5 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii wzrósł w tym samym okresie o 8,8 proc. do 3,0 miliardów euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł w kwietniu 2024 r. o 17,3 proc. do 0,7 mld euro w porównaniu z marcem 2024 r. W porównaniu z kwietniem 2023 r., kiedy eksport do Rosji gwałtownie spadł już w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę, eksport spadł o 10,5 proc.. Import z Rosji spadł w kwietniu o 2,9 proc. do 0,2 mld euro w porównaniu z marcem i o 43,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2023 r.

Lekki optymizm Bundesbanku

W piątek Bundesbank stwierdził, że wygląda na to, że gospodarka kraju powoli odradza się po słabych dwóch latach. Stwierdzono, że branża eksportowa skorzysta na rosnącym popycie zagranicznym. Bank oczekuje, że niemiecka produkcja gospodarcza wzrośnie w 2024 r. o 0,3 proc., co oznacza spadek w porównaniu z grudniową prognozą wynoszącą 0,4 proc.. Ekonomiści Bundesbanku spodziewają się jednak nieco silniejszego wzrostu w przyszłości – 1,1 proc. w 2025 r. i 1,4 proc. w 2026 r.