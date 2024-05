Chiny. Kredyt się kurczy

Całkowite finansowanie w gospodarce chińskiej spadło z 12,93 bln juanów (7,10 bln zł) w marcu do 12,73 bln juanów w kwietniu. To pierwszy miesięczny spadek tej najszerszej miary kredytu od 2005 r. Od 2002 r. jedynie trzykrotnie doszło do miesięcznego spadku całkowitego finansowania w gospodarce Chin.

Jego kwietniowy spadek współgra z innymi danymi gospodarczymi, wskazującymi na osłabienie koniunktury ekonomicznej w Państwie Środka. Dane te wskazują m.in., że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ChRL spadły w I kwartale aż o 56 proc. rok do roku, kwartalna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących stała się najniższa od czasu pandemii, a ceny produkcji zmniejszyły się w kwietniu o 2,5 proc. i był to ich 19. spadkowy miesiąc z rzędu. Inflacja konsumencka wyniosła natomiast w zeszłym miesiącu jedynie o 0,3 proc. Drugą pod względem wielkości gospodarkę świata nadal niewiele więc dzieli od deflacji.