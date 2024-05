Analitycy korygują prognozy wyników w górę. Byczy sygnał z Wall Street

Podkreśla, że coraz więcej analityków rewiduje prognozy w górę, gdyż zdali sobie sprawę, że poprzednie przewidywania mogą się okazać zbyt pesymistyczne.

Spółki z indeksu Standard&Poor’s500 wyniki pierwszego kwartału mogły poprawić o 7,1 proc. podczas gdy przed sezonem publikacji raportów za ten okres szacunki ekspertów wskazywały na zaledwie 3,8-proc. zwyżkę.

Co więcej, wskaźnik pokazujący relację korekt prognoz zysku na akcję w górę do przewidywań weryfikowanych w dół w okresie kolejnych 12 miesięcy osiągnął najwyższy poziom od września. Oznacza to, że korekt prognoz w górę może być więcej niż zmian w dół.

Prognozy na cały rok jednak prawie nie drgnęły

Jednak ostatnio na obrazie gospodarki Stanów Zjednoczonych pojawiły się pewne rysy, które mogą niekorzystnie wpłynąć na prognozy ekspertów. W kwietniu amerykańscy pracodawcy ograniczyli rekrutację nowych pracowników i bezrobocie wzrosło

Co ważne, prognozy analityków na cały bieżący rok prawie nie drgnęły mimo podniesienia szacunków dla drugiego kwartału. Zysk na akcję spółek z indeksu S&P500 w tym roku powinien wynieść około 245 dolarów.