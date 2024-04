Czy Państwo Środka rozpocznie własne QE?

– Ludowy Bank Chin musi stopniowo zwiększać handel obligacjami w ramach swoich operacji otwartego rynku – stwierdził Xi Jinping, prezydent Chin. Wypowiedział te słowa w październiku, ale wyszły one na jaw dopiero w minionym tygodniu. Pojawiały się w nowej książce, a zostały zacytowane przez dziennik „South China Morning Post”. Chiński bank centralny oficjalnie tego nie skomentował. Część inwestorów uznała jednak, że w Państwie Środka może zostać uruchomiony program skupu obligacji (QE), by wspierać gospodarkę. To, wraz z lepszymi od prognoz odczytami wskaźników koniunktury PMI, przyczyniło się do umiarkowanych zwyżek na giełdach Chin kontynentalnych i Hongkongu podczas pierwszych dwóch kwietniowych sesji.