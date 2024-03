Rynek byka częściowo wrócił do Chin

Hang Seng Tech, czyli indeks spółek technologicznych notowanych na giełdzie w Hongkongu, dołączył do grona indeksów giełdowych, które weszły w hossę. W środę był on co prawda o 3 proc. niżej niż na początku roku i o 24 proc. niżej niż w zeszłorocznym szczycie, ale od dołka z końcówki stycznia zyskał 22 proc. Pod względem technicznym wszedł więc w rynek byka. Nieco wcześniej wejść w hossę udało się indeksowi ChiNext (który jest zdominowany przez spółki technologiczne) oraz indeksowi chińskich spółek z branży energetyki odnawialnej. Hang Seng China Enterprises, czyli indeks chińskich firm notowanych w Hongkongu, jest bliski rozpoczęcia rynku byka. Od dołka zyskał bowiem prawie 19 proc. Do hossy wciąż jednak trochę brakuje głównemu indeksowi Hang Seng oraz CSI 300, czyli wspólnemu indeksowi dla giełd w Szanghaju i Shenzen. Pierwszy z nich zyskał 14 proc. od dołka, a drugi 12 proc.