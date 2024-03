Reddit wchodzi na giełdę. Wycena akcji ma wynieść 31-34 USD za sztukę

Reddit, serwis z forami dyskusyjnymi w ramach którego działa m.in. popularne forum inwestorskie WallStreetBets, złożył w czwartek wniosek o upublicznienie.

W prospekcie emisyjnym spółka ujawniła swoje wyniki finansowe. Firma zanotowała 804 mln USD rocznych przychodów w 2023 r., co stanowi wzrost o 20 proc. rok do roku z 666,7 mln USD. Strata netto zmniejszyła się do 90,8 mln USD w 2023 r. z 158,6 mln USD rok wcześniej. Reddit poinformował także, że ma 73 miliony użytkowników dziennie i ponad 100 000 aktywnych społeczności.

Reddit chce mieć 6,5 mld USD kapitalizacji

Reddit stara się o wycenę w wysokości do 6,5 miliarda dolarów na nadchodzącym debiucie. Przedział cenowy ma wynieść od 31 do 34 dolarów za akcję - wynika z danych do których dotarł Wall Street Journal.

Platforma planuje sprzedać część swoich akcji lojalnym użytkownikom. Możliwość zakupu akcji w IPO jest zwykle zarezerwowana dla inwestorów instytucjonalnych, więc Reddit będzie mógł zaprosić tylko wybraną liczbę użytkowników do udziału w programie.