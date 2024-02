Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane o ceny) nowe zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w grudniu 2023 r. o 8,9 proc. miesiąc do miesiąca po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Mniej zmienne porównanie trzymiesięczne do trzech miesięcy pokazało, że nowe zamówienia były w okresie od października do grudnia 2023 r. o 0,1 proc. wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Liczba nowych zamówień z wyłączeniem zamówień wielkoseryjnych spadła w grudniu 2023 r. o 2,2 proc. w porównaniu z miesiącem poprzednim. W całym 2023 roku nowe zamówienia w sektorze przetwórstwa przemysłowego były o 5,9 proc. niższe po skorygowaniu kalendarzowym niż w roku poprzednim, przy czym nowe zamówienia na dobra pośrednie odnotowały większy spadek niż nowe zamówienia na dobra inwestycyjne. Do towarów pośrednich zalicza się na przykład produkty chemiczne, metale, papier czy komponenty elektryczne. Przykładami dóbr kapitałowych są maszyny, sprzęt transportowy i obiekty produkcyjne. Natomiast w produkcji pozostałego sprzętu transportowego, do której zalicza się produkcja samolotów, statków i pociągów, odnotowano wzrost nowych zamówień.

W sektorze przetwórstwa przemysłowego gwałtowny wzrost w grudniu 2023 r. można przypisać bardzo dużemu wolumenowi zamówień na dużą skalę w wielu branżach. W szczególności zamówiono wyjątkowo dużą liczbę samolotów. W sektorze „produkcja pozostałego sprzętu transportowego” (samoloty, statki, pociągi itp.) nowe zamówienia otrzymane w grudniu 2023 r. były ponad dwukrotnie większe niż w poprzednim miesiącu (+110,9 proc.). Pozytywnie na ogólne wyniki wpłynęły także duże zamówienia na produkcję gotowych wyrobów metalowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (+18,0 proc.) oraz produkcji sprzętu elektrycznego (+38,7 proc.). Natomiast liczba nowych zamówień spadła w głównych sektorach przemysłu motoryzacyjnego (-14,7 proc.), produkcji maszyn i urządzeń (-5,3 proc.) oraz przemysłu chemicznego (-3,7 proc.).

W grudniu liczba nowych zamówień wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca zarówno w sektorze dóbr kapitałowych (+10,9 proc.), jak i w sektorze dóbr pośrednich (+8,3 proc.). Spadek o 1,3 proc. zanotowano w sektorze dóbr konsumpcyjnych.

Zamówienia krajowe wzrosły o 9,4 proc. Zamówienia zagraniczne wzrosły o 8,5 proc., przy czym nowe zamówienia ze strefy euro wzrosły o 34,5 proc., a zamówienia z zagranicy spadły o 7,5 proc.