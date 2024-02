Bank centralny, który zadziwił determinacją

Podwyżki stóp nie powstrzymały osłabienia liry tureckiej. Przez ostatnie 12 miesięcy straciła ona 38 proc. wobec dolara, przez pół roku osłabła o 11 proc., a w styczniu kurs przebił poziom 30 lir za 1 USD. Tempo osłabienia tureckiej waluty wyhamowało jednak w ostatnich miesiącach. Lira straciła od początku roku tylko 2,7 proc. wobec dolara, czyli mniej niż na przykład korona szwedzka czy jen japoński. Bank centralny przestał natomiast „palić” swoje rezerwy międzynarodowe.

O ile od stycznia do maja 2023 r. sprzedał 159 ton złota, o tyle do końca roku odkupił 157 ton kruszcu. Nową politykę gospodarczą doceniły już agencje ratingowe Fitch oraz S&P, podnosząc perspektywę tureckiego ratingu kredytowego z negatywnej do stabilnej.

– Normalizacja polityki gospodarczej przywróciła zaufanie wśród inwestorów i agencji ratingowych. Latem doszło do konsolidacji rezerw walutowych, lira turecka stała się bardziej stabilna, a premia za ryzyko się zmniejszyła. Wzrost gospodarczy pozostaje odporny, pomimo spowolnienia akcji kredytowej, a deficyt budżetowy jest znacznie niższy, niż można było się spodziewać w kontekście obietnic przedwyborczych. Inflacja jednak znów przyspiesza, a deficyt na rachunku obrotów bieżących musi zostać ustabilizowany. Nowe zbilansowanie wzrostu gospodarczego i dedolaryzacja gospodarki nie zostały jeszcze osiągnięte, ale mogą być wdrażane w 2024 r. – ocenia Francois Faure, ekonomista BNP Paribas.

Długa droga

Analitycy wskazują jednak również, że droga do pełnej naprawy gospodarki tureckiej będzie długa. W tym scenariuszu Turcja może przez kilka lat mieć bardzo wysokie stopy procentowe.

– Naszym zdaniem kluczową kwestią będzie to, by decydenci opierali się pokusie zbyt szybkich obniżek stóp procentowych. Nasza prognoza zakłada, że Bank Centralny Republiki Turcji utrzyma główną stopę powyżej poziomu 30 proc. do końca 2025 r. Może pojawić się przestrzeń do szybszego luzowania polityki pieniężnej, jeśli presja cenowa będzie spadała bardziej, niż oczekujemy. Uważamy jednak, że realne stopy procentowe powinny być utrzymane na „pozytywnym terytorium”, by inflacja pozostała na trwałej ścieżce spadkowej – wskazuje Farr. Prognozuje on również, że Turcja będzie musiała sięgnąć po środki, które zmniejszą jej deficyt na rachunku obrotów bieżących. Oznacza to konieczność większych oszczędności krajowych i mniejszego importu.

– Dedolaryzacja jest potrzebna dla stabilności finansowej. Jak dotąd państwo skłania gospodarstwa domowe i spółki do transferu depozytów walutowych i lirowych na konta denominowane w lirach, które są chronione przed deprecjacją waluty. (Są one znane jako KKM). Depozyty KKM stanowią obecnie równowartość 123 mld USD, co oznacza, że współczynnik dolaryzacji depozytów wynosi 41 proc. (bez uwzględniania depozytów KKM 65 proc.). Ten system stanowi duży koszt dla państwa, szacowany na 3 pkt proc. PKB. Celem władz jest, by właściciele rachunków KKM zamykali je i przenosili na tradycyjne konta lirowe. Wyższe stopy procentowe powinny wspierać takie transfery – twierdzi Faure.