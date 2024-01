USA nadal zadziwiają świat odpornością gospodarki

Chociaż Netflix nie zajmuje się zaawansowanymi technologiami, to często zalicza się tę spółkę do grona najważniejszych spółek technologicznych w USA. Wynika to m.in. z tego, że spółka ta notowana jest na Nasdaqu. Netflix pochwalił się dobrymi wynikami, co pobudziło wzrosty na amerykańskich indeksach.