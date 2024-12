Czy polskie spółki są świadome klimatycznie?

Jaka jest idea badania CCA?

Badanie Spółek Świadomych Klimatycznie CCA (ang. corporate Climate Crisis Awareness study) zostało stworzone w 2019 roku przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas, aby zweryfikować, w jaki sposób spółki objęte obowiązkowymi ujawnieniami niefinansowymi wprowadzonymi przez dyrektywę NFRD radzą sobie z raportowaniem kwestii klimatycznych. Chcieliśmy obudzić spółki, które do tej pory niewiele raportowały w tym obszarze, i zmotywować je do działania, a równocześnie nagrodzić firmy najlepiej raportujące. Spółki, które w tegorocznej 6. edycji badania uzyskały powyżej 9 pkt i zakwalifikowały się do grona liderów, w sposób kompleksowy ujawniają swoje podejście do kwestii klimatycznych. Co roku każda przebadana spółka może bezpłatnie poznać swoją punktację i dopytać o metodologię badania, co ma zmotywować do pogłębiania wiedzy i budowania większej świadomości klimatycznej.