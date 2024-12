WIG20 oddał 0,16 procent przy blisko 1,20 mld złotych obrotu, gdy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,11 procent z licznikiem pokazującym blisko 1,41 mld złotych. Na plan pierwszy wybiła się reakcja rynku na zapowiedź nowej gry przez CD Projekt, która najpierw podniosła cenę spółki o 5 procent, by finalnie przecenić akcje CDR o 3,87 procent. CD Projekt był też najmocniej granym walorem na rynku i skończył sesję z licznikiem pokazującym przeszło 202 mln złotych. Sesja powiększyła tygodniową stratę WIG20 do 1,60 procent, ale spadek w tej perspektywie czasowej warto umieścić w kontekście zeszłotygodniowego wzrostu WIG20 o 5,43 procent, a zwłaszcza ostatniej fali wzrostowej, która w trzy tygodnie dodała indeksowi blisko 250 punktów albo 12 procent i zniosła połowę półrocznej przeceny z rejonu 2600 pkt. w rejon 2080 pkt. Dynamika podejścia nie była możliwa do utrzymania, a wielkość i szybkość ruchu zwyczajnie zachęcały do realizacji zysków. Tylko technicznie patrząc spadkowy tydzień trzeba uznać za sukces strony popytowej i porażkę strony podażowej. Mimo naruszenia linii trendu prowadzącej trzytygodniową falę wzrostową rynek nie odpowiedział poważnym atakiem sprzedających. W mocy pozostało też położenie wykresu WIG20 nad linią połamanego trendu spadkowego, który był tożsamy z linią korekty. Całość sumuje się w umiarkowanie optymistyczny układ techniczny, w którym kolejny ruch rynku powinien zostać zagrany w kierunku północnym. Niestety, okres przedświąteczny zostanie zagrany w kontekście grudniowego posiedzenia FOMC. Cieniem na rynku będzie też kładło się piątkowe rozliczenie grudniowej serii kontraktów terminowych. Później – w bieżącym roku - do rozegrania zostaną ledwie trzy sesje oddzielone od siebie trzema dniami bez handlu i weekendem. W praktyce niewiele może być już przestrzeni do gry pozbawionej szumu technicznego.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.