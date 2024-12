Polskie indeksy poruszają się w podobny sposób, pozostając na poziomach zbliżonych do poprzednich cen zamknięcia. Z głównych indeksów warszawskiego parkietu jedynie mWIG40 prezentuje wzrosty, choć są one marginalne. O zakończenie sesji na plusie walczy także WIG20, który na razie pozostaje lekko poniżej wczorajszego zamknięcia.

Warszawski handel zdominowany był dzisiaj przez CD Projekt, na którego akcjach widzieliśmy prawdziwy roller coaster. Notowania spółki otworzyły dzisiejszą sesję 5 procentowymi wzrostami, by szybko zanotować przecenę o ponad 8%. Pod koniec sesji spółka notowana jest na poziomach o 3% niższych niż wczorajsza cena zamknięcia. Takie wahania na kursie producenta gier wynikały z dzisiejszego święta graczy, jakim była gala The Game Awards 2024, na której przyznawane co roku są najbardziej prestiżowe nagrody w branży m.in. za grę roku. Do tego dochodzą także pokazy i zwiastuny nadchodzących tytułów. Zgodnie z prognozami i przewidywaniami branżowymi przewidywano, że na gali pojawi się pierwszy oficjalny zwiastun najnowszej gry studia - Wiedźmina 4. Prognozy się sprawdziły, a wypuszczony trailer w ciągu zaledwie 14 godz. obejrzało ponad 3,9 mln widzów (na kanale YT IGN) oraz 1,9 mln widzów (na oficjalnym kanale gry Wiedźmin). Zainteresowanie produkcją polskiego studia było spośród wszystkich zaprezentowanych tytułów największe, a odbiór trailera pozostaje pozytywny. Jednocześnie zachowanie rynkowe notowań CD Projektu wpisuje się w trendy, które dotąd mogliśmy zaobserwować wśród spółek gamingowych. Bardzo często powracającym motywem jest budowanie wzrostów w oczekiwaniu przed ważnym wydarzeniem, bądź publikacją nowych informacji ze spółek dotyczących głównych tytułów. W przypadku wypuszczenia informacji, na które czekał rynek w krótkim terminie często powtarza się realizacja zysków wobec poprzednich wzrostów. Bardzo podobny schemat widać było na dzisiejszej sesji.

Amerykańskie indeksy w pierwszych godzinach handlu notują mieszaną sesję. Dow Jones i S&P 500 tracą ok. 0,2%. Za to wzrosty widzimy na indeksie technologicznym Nasdaq 100. Sentyment do spółek technologicznych pobudził dziś Broadcom, którego akcje rosną dziś o ponad 20% po publikacji lepszych wyników od oczekiwań. Na konferencji powynikowej CEO spółki zwrócił uwagę na duży potencjał AI do podbudowywania wyników w ciągu następnych trzech lat. Według niego rynek chipów produkowanych na specjalne zamówienie pod trening sztucznej inteligencji może wynieść od 60-90 bln $ w 2027 r. Przychody te miałyby być generowane nie tylko z obecnej bazy klientów spółki, ale potencjalnie z pozyskania współpracy z dwoma liderami technologicznej rewolucji: Mcirosoft oraz Amazon. Po dzisiejszych wzrostach Broadcom przebił 1 bln $ kapitalizacji.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB