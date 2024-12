Rajd św. Mikołaja - rynkowa okazja czy bajka?

Średnie stopy zwrotu spółek z sektora handlu detalicznego w okresie rajdu św. Mikołaja za ostatnie 10 lat. Źródło: XTB Research

Najlepiej radzącą sobie spółką jest europejskie Zalando. Jeden z liderów odzieżowego rynku e-commerce szczególnie zyskuje na podwyższonej aktywności zakupowej konsumentów. Na świecie widać też coraz mocniejsze tendencje do korzystania przez klientów z kanałów sprzedaży online. Mocne wyniki w okresie rajdu prezentowało przez ostatnie 10 lat także Lululemon, Tapestry, a także Tesco.

xtb

W przypadku annualizowanej stopy zwrotu z okresu rajdu św. Mikołaja spółki te wykazują znacznie większą tendencję do wzrostu w okresie grudniowego rajdu niż w przypadku pozostałych miesięcy. W szczególności różnicę te widać w przypadku Tapestry, Tesco, a także PVH Corp oraz Mattel.

xtb

Co z tegorocznym rajdem?

Historyczne dane wskazują na tendencje rynku do większego optymizmu w ostatnich dniach roku. Mimo to na drodze do tegorocznego rajdu może pojawić się kilka przeszkód. Przede wszystkim ten rok charakteryzuje się zdecydowanie mocniejszą koncentracją kapitału na amerykańskim rynku. Inwestorzy w 2024 r. mocno faworyzują ten rynek w stosunku do innych, co może spowodować, że część kapitału pod koniec roku zamiast na europejskie rynki może przenieść się na rynek amerykański, który historycznie nie charakteryzuje się wrażliwością na efekt św. Mikołaja. Do tego obecne poziomy nie tylko koncentracji, ale i optymizmu inwestorów co do przyszłorocznych wzrostów jest na rekordowym poziomie, co jest sytuacją bezprecedensową. Tak duży optymizm na amerykańskim rynku pojawiał się dotąd jedynie po mocnych spadkach, a nigdy wcześniej nie objawiał się po tak mocnych wzrostach.

Kolejnym ryzykiem dla wystąpienia rajdu jest mocna nadreprezentacja akcji w portfelach inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zgodnie z badaniem prowadzonym przez Bank of America, liczba zarządzających, którzy przeważają w swoim portfelu akcje spółek z USA jest obecnie na 11 letnich szczytach. Tym samym przed końcem roku może pojawić się presja na dokonanie korekt wag w portfelu, co może przełożyć się na podażową presję hamującą wzrostowy efekt końca roku.

Ostatnim czynnikiem, na jaki inwestorzy powinni zwrócić uwagę w obliczu zbliżającego się końca roku, jest rozciągnięta wycena, która w przypadku spółek amerykańskich znajduje się na rekordowo wysokich poziomach. Wskaźniki fundamentalne oparte na cenie rynkowej (P/BV, P/S, EV/EBITDA, kapitalizacja rynkowa/PKB) pozostają w okolicy 1-3% najwyższych odczytów w historii rynku amerykańskiego. Tak mocno rozciągnięta wycena zdarzała się ostatnio jedynie w 4 przypadkach: przed kryzysem 1929 r., w połowie lat 60 XX w., w trakcie bańki dot-com, a także w 2021 r. Za każdym razem, gdy indeks S&P 500 dochodził do takich wartości, jego stopa zwrotu wypadała gorzej od średniej.

To wszystko sprawia, że wystąpienie rajdu na rynku amerykańskim w takich warunkach wydaje się mało prawdopodobne. Z drugiej stronie tworzy to potencjał do ewentualnego zwrócenia uwagi na spółki europejskie, co tym samym ma szansę wzmocnić i tak występujący na tych rynkach efekt rajdu.

Tymoteusz Turski, Analityk rynku akcji XTB

Bartłomiej Mętrak, Analityk rynków finansowych XTB