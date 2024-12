EBC skazany na kolejne cięcia stóp

Europejski Bank Centralny obciął swoją stopę depozytową (traktowaną obecnie jako główna) o 25 pkt baz., do poziomu 3 proc. Było to zgodne z prognozami analityków. Czwartkowa obniżka stóp w strefie euro była już czwartym cięciem w tym roku. Stopa depozytowa została w wyniku tych cięć obniżona już o łącznie 100 pkt baz. Stopa refinansowa spadła natomiast w tym czasie z 4,5 proc. do 3,15 proc.