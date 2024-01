"Nie czuję się komfortowo rozwijając Teslę, by była liderem w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji, nie posiadając około 25 proc. głosów w spółce. Mam ich wystarczająco dużo, by być wpływowym, ale nie tyle, by nie zostać obalonym. Jeśli więc do tego nie dojdzie, będę preferował tworzenie produktów poza Teslą" - zatweetował Elon Musk, prezes Tesli i SpaceX. Zostało to odebrane jako zapowiedź zwiększenia przez niego udziałów w spółce do 25 proc. Na koniec trzeciego kwartału posiadał on około 411 mln akcji Tesli, czyli 13 proc. jej udziałów. "Jeśli chodzi o posiadanie akcji jako motywację, to Fidelity i inni posiadają podobne pakiety udziałów jak ja. I dlaczego nie pokazują się w pracy?" - napisał Musk.

Musk już wcześniej wielokrotnie twierdził, że Tesla jest jedną z wiodących spółek zajmujących się sztuczną inteligencją i robotyką. Tak było choćby 27 grudnia 2023 r., gdy skrytykował wypowiedź Craiga Irwina, analityka firmy Roth Capital, mówiącego, że Tesla ma zbyt dużą kapitalizację w porównaniu choćby z Toyotą. W kwietniu 2022 r. zapowiedział natomiast, że produkcja humanoidalnych robotów Optimus będzie w przyszłości więcej warta dla Tesli niż cały jej biznes motoryzacyjny.

Jak na razie ta prognoza się jeszcze nie spełniła. W sprawozdaniu finansowym za 2022 r. Tesla wskazała, że produkcja aut odpowiadała za 95 proc. jej przychodu. W raporcie za trzeci kwartał 2023 r. wspomniała jednak, że jej działalność "w coraz większym stopniu skupia się na produktach i usługach opartych na sztucznej inteligencji, robotyce oraz automatyce". W poniedziałek Musk zamieścił natomiast na platformie X (dawnym Twitterze) film pokazujący jak robot Optimus składa pranie na stole. Zademonstrował w ten sposób jego coraz większe możliwości.

Nacisk Muska na silniejsze zaangażowanie się w badania nad robotyką i sztuczną inteligencją może mieć związek z tym, że Tesla odczuwa coraz silniejszą konkurencję w biznesie motoryzacyjnym. W 2023 r., już drugi rok z rzędu, chińska spółka BYD wyprzedzała Teslę pod względem wielkości produkcji "ekologicznych" samochodów. Wyprodukowała 3 mln aut hybrydowych i elektrycznych (z czego 1,4 mln zasilanych wyłącznie baterią), podczas gdy Tesla 1,6 mln.