Sesja jak marzenie. Wszystkie indeksy w górę i to w jakiem tempie! WIG20 zyskał w jeden dzień 4,9 proc. Nie dość że wymazał straty z dwóch ostatnich dni to wspiął się na poziomy nie widziane od lutego 2022 r. Obroty tylko największymi spółkami wyniosły 1,2 mld zł. Na całym parkiecie wyniosły 1,363 mld zł, co daje dzienny wzrost o 457 mln zł. Tym wynikiem WIG20 pobił wszystkie rynki w Europie.