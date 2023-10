Nieoczekiwany spadek niemieckiej sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła nieoczekiwanie o 0,8 proc. we wrześniu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Analitycy ankietowani przez Reuters spodziewali się wzrostu o 0,5 proc. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna spadła o 4,6 proc. w porównaniu z poprzednim spadkiem o 1,9 proc. i konsensusem zakładającym spadek o 3,4 proc.

Reklama

Według wstępnych wyników Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) spółki detaliczne w Niemczech we wrześniu 2023 r. osiągnęły o 0,8 proc. mniejszą sprzedaż realną (skorygowaną o cenę) i o 0,7 proc. mniejszą nominalną (nieskorygowaną o cenę) niż w sierpniu 2023 r. W porównaniu do września 2023 r. w ubiegłym roku W 2022 roku sektor detaliczny zanotował spadek sprzedaży o 4,3 proc. realnie i 0,6 proc. nominalnie. Różnica pomiędzy wynikami nominalnymi i rzeczywistymi odzwierciedla podwyższony poziom cen detalicznych.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemcy. PKB znowu się kurczy Gospodarka naszego sąsiada w minionym kwartale zanotowała spadek o 0,1 proc. Ze zrewidowanych danych wynika jednak, że wcześniej uniknęła recesji.

Sprzedaż detaliczna żywności wzrosła we wrześniu 2023 r. realnie o 2,2 proc., a nominalnie o 2,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do najniższego poziomu w grudniu 2022 r. realna sprzedaż kalendarzowa i skorygowana sezonowo w handlu detalicznym żywnością była wyższa o 4,7 proc. W porównaniu do analogicznego miesiąca września 2022 roku sprzedaż realna spadła o 0,5 proc., natomiast sprzedaż nominalna wzrosła o 6,0 proc.

We wrześniu 2023 r. realna sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych znacząco spadła, o 3,7 proc. miesiąc do miesiąca i o 7,1 proc. rok do roku. W handlu internetowym i wysyłkowym realna sprzedaż we wrześniu 2023 r. również zanotowała spadek o 3,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co oznacza, że ​​sprzedaż była o 7,2 proc. niższa od poziomu z tego samego miesiąca poprzedniego roku, czyli września 2022 r.