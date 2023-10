Niemcy: ceny hurtowe spadły we wrześniu o 4,1 proc. rok do roku

Ceny sprzedaży hurtowej były we wrześniu 2023 r. o 4,1 proc. niższe niż we wrześniu 2022 r. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), jest to największy spadek cen w porównaniu do poprzedniego miesiąca od maja 2020 r. (-4,3 proc. w porównaniu do maja 2019 r.). . Podobnie jak w poprzednich miesiącach, główną przyczyną obecnego spadku jest efekt bazy wynikający z wysokich podwyżek cen w roku poprzednim w związku z wojną na Ukrainie. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny hurtowe we wrześniu 2023 roku wzrosły o 0,2 proc.

Największy wpływ na ogólny rozwój sytuacji we wrześniu 2023 r. w porównaniu do września 2022 r. miał spadek cen w handlu hurtowym produktami naftowymi o 19,8 proc. Główną przyczyną jest efekt bazy wynikający z wysokiego poziomu cen w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednak w porównaniu do sierpnia 2023 r. ceny produktów naftowych wzrosły o 2,9 proc. Niższe niż w tym samym roku były także ceny w handlu hurtowym materiałami zużytymi i pozostałościami (-22,7 proc.), zbożem, surowcem tytoniowym, nasionami i paszami (-21,9 proc.), produktami chemicznymi (-20,8 proc.) oraz hurtem miesiąc ub.r. Rudy, metale i półprodukty metalowe (-14,9 proc.).

Wyższe niż we wrześniu 2022 roku były natomiast ceny owoców, warzyw i ziemniaków, które wyniosły +19,7 proc., a cukru, wyrobów cukierniczych i wypieków +13,4 proc.. W ujęciu hurtowym więcej niż rok wcześniej trzeba było zapłacić także za żywe zwierzęta (+10,5 proc.) i napoje (+8,4 proc.).

Łagodzenie presji cenowej w handlu hurtowym wskazuje na obniżenie inflacji w Niemczech w nadchodzących miesiącach. Hurtownicy są łącznikiem pomiędzy producentami a konsumentami, a obniżki cen docierają do konsumentów zazwyczaj z opóźnieniem.