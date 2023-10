Niemcy: inflacja spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny

Stopa inflacji w Niemczech, mierzona zmianą wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) rok do roku, we wrześniu 2023 r. wyniosła +4,5 proc. Zarówno w sierpniu, jak i lipcu 2023 r. stopa inflacji wyniosła ponad 6 proc. (+ odpowiednio 6,1 proc. i +6,2 proc.). – Stopa inflacji spadła do najniższego poziomu od początku wojny na Ukrainie. Jednak pozostaje wysoka – powiedziała Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). – Konsumenci w dalszym ciągu wyraźnie odczuwają wyższe ceny żywności – podkreśliła.

Ceny produktów energetycznych we wrześniu 2023 r. były o 1,0 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, po wzroście o +8,3 proc. w sierpniu 2023 r. Znacznie niższy wzrost cen wynika przede wszystkim ze wzrostu cen w roku poprzednim (efekt bazy ), choć zaobserwowano odmienny rozwój cen: we wrześniu 2023 r. energia elektryczna była nadal wyraźnie droższa (+11,1 proc.) niż rok wcześniej. Natomiast w przypadku ciepłownictwa komunalnego odnotowano jedynie marginalne wzrosty cen (+0,3 proc.). W przypadku niektórych produktów energetycznych ceny we wrześniu 2023 r. były jeszcze niższe niż rok wcześniej (np. gaz ziemny: -5,3 proc.; paliwa silnikowe: -6,0 proc.). Szczególny spadek odnotowano w przypadku cen oleju opałowego (-26,0 proc.).

Ceny żywności we wrześniu 2023 r. wzrosły o 7,5 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Choć w związku z tym wzrost cen żywności w dalszym ciągu wyhamował (sierpień 2023 r.: +9,0 proc., lipiec 2023 r.: +11,0 proc.), podwyżki cen w wielu grupach żywności nadal pozostawały wyraźnie wyższe niż ogólna inflacja. W szczególności konsumenci musieli płacić znacznie więcej za cukier, dżemy, miód i inne wyroby cukiernicze (+15,3 proc.) oraz za pieczywo i płatki zbożowe (+12,0 proc.). Znacząco droższe były także ryby, przetwory rybne i owoce morza (+9,6 proc.), warzywa (+8,4 proc.) i owoce (+7,5 proc.). Natomiast tłuszcze i oleje jadalne kosztowały o 14,2 proc. mniej niż rok wcześniej, co wynikało głównie z gwałtownego spadku cen masła (-29,0 proc.) oraz oleju słonecznikowego, rzepakowego i podobnych (-16,6 proc.).

Po wyłączeniu cen energii inflacja we wrześniu 2023 r. wyniosła +5,0 proc.. Po wyłączeniu cen żywności i energii inflacja spadła jednak poniżej poziomu 5 proc. do wartości +4,6 proc., co świadczy o istotnej roli cen żywności grać w ogólnej inflacji. Wskaźnik ten, nazywany często „inflacją bazową”, pokazuje jednocześnie, że inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie również w innych grupach produktów. Wynoszący +5,5 proc. wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich po wyłączeniu żywności i energii był w sierpniu 2023 r. wyższy o prawie jeden punkt procentowy, jednak w związku z słabszym wzrostem cen we wrześniu 2023 r., szczególnie w przypadku usług.

Ceny usług (ogółem) we wrześniu 2023 r. wzrosły o 4,0 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. W sierpniu 2023 r. wzrost cen wyniósł +5,1 proc. Szczególny efekt bazowy miało tutaj wygaszenie biletu za 9 euro, który był dostępny od czerwca do sierpnia 2022 roku. Bilet niemiecki, który jest dostępny od maja 2023 r., obecnie wpływa na rozwój cen we wrześniu 2023 r., bez żadnych odwrotnych skutków. Bilety kolejowe krótkodystansowe były droższe rok do roku o 0,3 proc. (sierpień 2023 r.: +64,6 proc.). Wpływ był jeszcze bardziej wyraźny w przypadku biletów łączonych na kolej, autobusy i tym podobne, które we wrześniu 2023 r. kosztowały o 22,6 proc. mniej niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego (sierpień 2023 r.: +113,0 proc.). Czynsze netto bez kosztów ogrzewania również miały wpływ tłumiący (+2,1 proc.) i tym samym w istotny sposób przyczyniły się do poniżej średniej wzrostu cen usług. Znacząco wzrosły jednak ceny szeregu innych usług, np. utrzymania i remontów mieszkań (+12,9 proc.), usług obiektów socjalnych (+11,1 proc.) oraz wczasów zorganizowanych (+10,3 proc.).