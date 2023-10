- Rynek pracy jest wskaźnikiem późnocyklicznym, więc sygnałów wyprzedzających lepiej szukać w innych miejscach, np. na rynku nieruchomości – zauważa finansista.

Czytaj więcej Gospodarka światowa USA grozi recesja. Będzie wyprzedaż obligacji? Spready za ryzyko na amerykańskim rynku obligacji są znacznie niżej, niż w przeszłości bywało to na dnie koniunktury. To oznacza, że recesja, którą zapowiadają specjaliści, może doprowadzić do sporej wyprzedaży ryzykownych obligacji korporacyjnych.

„Naturalna stopa procentowa dla USA wzrosła”

Zdaniem Michała Wiernickiego, zarządzającego funduszami towarzystwa Investors TFI, inwestorzy coraz bardziej skłaniają się ku poglądowi, że naturalna stopa dla gospodarki przynajmniej w krótkim terminie jest wyższa niż przed pandemią. Jak tłumaczy specjalista, ten pogląd oznacza, że aby schłodzić gospodarkę, Fed będzie musiał utrzymywać dość restrykcyjną politykę znacznie dłużej, niż dotychczas sądzono.

Do tego dochodzi sytuacja popytowo-podażowa na rynku. Jak zwraca uwagę zarządzający, aby finansować wysokie deficyty, amerykańska administracja zwiększa emisje obligacji, i to dokładnie w momencie, kiedy Fed prowadzi program QT, czyli zmniejsza ilość obligacji w swoim portfelu. Do tego dochodzą rynkowe konsekwencje zamrożenia rezerw walutowych Rosji oraz napięć na linii USA-Chiny.

- Sprawiają one, że część krajów rozwijających się, w tym same Chiny, stara się ograniczać udział amerykańskich papierów we własnych rezerwach walutowych – ocenia Wiernicki.

Zdaniem Karola Paczuskiego, zarządzającego funduszami w UNIQA TFI, w czasie obecnej wyprzedaży kluczowe były dwa momenty. Niepokoje o amerykańskie obligacje zaczęły się wzmagać po obniżenia USA ratingu przez Fitcha. Drugim takim momentem było podniesienie przez Bank Japonii limitu dla rentowności krajowych obligacji – zakres wahań dla rentowności 10-letnich obligacji podniesiono z 0,5 do 1,0 proc.