Środowej sesji, inwestorzy na GPW, nie zaliczą do udanych. WIG20 przez cały dzień znajdował się bowiem pod kreską, a w drugiej części dnia przecena wyraźnie przybrała na sile. Nasz flagowy indeks zaczynał bowiem dzień około 1 proc. na minusie, by w drugiej części notowań spadać o blisko 3 proc. Ostatecznie WIG20 stracił 2,6 proc. Co stało za tą przeceną?

Ciężko znaleźć jednoznaczny powód. Z jednej strony widzieliśmy słabość sektora bankowego. WIG – Bank zamknął notowania 3,6 proc. na minusie. Banki wchodzące w skład WIG20 straciły 3 – 4 proc. Ruch ten można tłumaczyć niższym od oczekiwań odczytem inflacji. Jest to bowiem argument za majową obniżką stóp procentowych w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej. Część ekonomistów spodziewa się, że ruch ten może wynieść nawet 50 pkt bazowych.

Spadki indeksów, ale kwiecień na GPW był udany

Szukając powodów przeceny warto też zwrócić uwagę na słaby start notowań na Wall Street. Tamtejsze indeksy spadły po rozpoczęciu o ponad 1 proc., a powodem tego był słabszy od oczekiwań odczyt PKB. Z drugiej jednak strony warto zwrócić uwagę na fakt, że inne europejskie rynki amerykańskie dane przyjęły jednak ze spokojem. Niemiecki DAX czy też francuski CAC40 w drugiej części dnia były tylko nieznacznie na minusie.

Oprócz banków, słabo na GPW prezentowały się też papiery CCC, które zostały przecenione aż o 11 proc. po publikacji rocznych wyników. Na drugim biegunie były akcje XTB, które w ciągu dnia zyskiwały prawie 8 proc., a ostatecznie zyskały 4 proc. W tym przypadku wyniki zadziałały więc na korzyść spółka.