Sytuacja na rynkach 30 kwietnia- dzisiaj uwaga skupi się na odczytach makro

To kwestia odwilży w relacjach handlowych pomiędzy USA, a Chinami, a także procesowania nowych umów handlowych z pozostałymi partnerami handlowymi. Ale i też ważnych danych makro, które mogą mieć wpływ na postrzeganie przez rynek szans na cięcie stóp przez FED w czerwcu. Na razie z Chinami mamy ciszę i wyczekiwanie (o ile rynki się nie mylą), a pozostałe umowy handlowe są w trakcie procesowania. Z administracji Trumpa napłynęły wczoraj informacje, że pierwsze porozumienie może być zawarte z Indiami, chociaż ostatnie dwa tygodnie przynosiły już szereg innych typów, jak Korea Południowa, Japonia, czy Wielka Brytania.

Dzisiaj w kalendarzu dostaniemy kilka ważnych publikacji. To szacunki PKB dla strefy euro za I kwartał (już o godz. 11:00), oraz te same dla USA o godz. 14:30. W przypadku danych amerykańskich to mogą być one zaburzone przez obawy związane z cłami i tym samym ich interpretacja może być niejednoznaczna. O wiele bardziej istotne będą odczyty z rynku pracy, które poznamy w piątek. Wzrost bezrobocia w połączeniu z wciąż fatalnymi figurami odnośnie nastrojów konsumenckich, może dać mocniejsze przesłanki dla FED, co do cięcia stóp w czerwcu. Dzisiaj w kalendarzu mamy też dane dotyczące szacunków ADP (godz. 14:15), miesięcznej inflacji PCE Core za marzec (godz. 16:00), oraz wcześniej, bo o godz. 15:45, regionalne dane z Chicago.

Pośród majors najsilniejszy wobec USD jest dolar australijski po tym, jak odczyt inflacji CPI za I kwartał z Australii wskazał na wartość 2,4 proc. r/r wobec szacowanych 2,3 proc. r/r. Z kolei w gronie najsłabszych znów znalazły się jen i frank szwajcarski, co pokazuje, że spada zainteresowanie bezpiecznymi przystaniami.

EURUSD - poniżej 1,14

Dane o PKB z Niemiec nie przynoszą większych emocji, podobnie jak ranny odczyt sprzedaży detalicznej, czy też inflacja we Francji. Para EURUSD pozostaje poniżej 1,14 i zdaje się czekać na wieści z USA. Technicznie dzienne wskaźniki przemawiają za spadkami, ale równie dobrze można określić ten stan jako chłodzenie oscylatorów, przed ich dalszymi wzrostami. Technicznie ważne wsparcia mamy przy 1,1310 (linia szyi hipotetycznej formacji RGR), ale kluczowe będą 1,1275 i 1,1200.