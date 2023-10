Elektronika nieco poprawiła sytuacje niemieckiego przemysłu

Produkcja boryka się z problemem spadku popytu. Gospodarka niemiecka okazała się największym słabym punktem strefy euro, a prognozuje się, że w tym roku produkcja spadnie ze względu na malejący popyt na towary i usługi. Kraj ten, silnie zależny od handlu światowego, mocno ucierpiał w wyniku zaostrzenia polityki pieniężnej i wolniejszej ekspansji zagranicznej, co zaciemniło jego długoterminowe perspektywy. Ale według wstępnych informacji Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane cenowo) zamówienia napływające w sektorze produkcyjnym wzrosły w sierpniu 2023 r. o 3,9 proc. w porównaniu z lipcem 2023 r., po uwzględnieniu sezonowości i kalendarza. Dla lipca 2023 r., po rewizji wstępnych wyników, nastąpił spadek napływających zamówień o 11,3 proc. w porównaniu do czerwca 2023 r. (wartość wstępna: -11,7 proc.). W mniej zmiennym trzymiesięcznym porównaniu zamówienia napływające od czerwca do sierpnia 2023 r. były o 4,9 proc. wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Liczba zamówień z wyłączeniem zamówień głównych również wzrosła w sierpniu 2023 r. o 3,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Ankieta przeprowadzona wśród analityków Reutersa wskazywała na wzrost o 1,8 proc.. – Oznacza to, że napływające zamówienia ustabilizowały się po dwuletnim spadku – powiedział Ralph Solveen, główny ekonomista Commerzbanku. Stabilizacja ta jest jednak na niższym poziomie niż dotychczas i w nadchodzących miesiącach spółki będą musiały stopniowo dostosowywać swoją produkcję.

Silny wzrost zamówień przychodzących w sierpniu 2023 r. wynika w dużej mierze z rozwoju produkcji sprzętu do przetwarzania danych oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (po skorygowaniu sezonowym i kalendarzowym +37,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Wzrost pochodzi przede wszystkim z obszaru produkcji komponentów elektronicznych i dotyczy zarówno zamówień krajowych, jak i zagranicznych. Pozytywnie na wynik ogólny wpłynęły także wzrosty napływających zamówień w produkcji sprzętu elektrycznego (+8,7 proc.) oraz w przemyśle farmaceutycznym (+4,0 proc.). Nieco negatywny wpływ miały jednak spadki zamówień w branży motoryzacyjnej (-0,7 proc.).

Zarówno w sektorze dóbr pośrednich, jak i dóbr konsumpcyjnych napływające zamówienia wzrosły w sierpniu 2023 r. odpowiednio o 9,3 proc. i 8,8 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dobra inwestycyjne wzrosły o 0,1 proc.

Zamówienia zagraniczne wzrosły o 3,9 proc., w tym zamówienia ze strefy euro i zamówienia spoza strefy euro - o 3,9 proc. – Słabe otoczenie zewnętrzne i wysoki poziom niepewności w Niemczech w dalszym ciągu wymagają ostrożności – powiedział Bastian Hepperle, starszy ekonomista w Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank. Dodał, że słaby okres w sektorze produkcyjnym prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Pomimo pozytywnych danych za sierpień, niemiecki sektor produkcyjny, stanowiący około jednej piątej gospodarki, nadal pogrążony jest w dekoniunkturze.