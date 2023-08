Bilion dolarów długu na kartach

Zadłużenie amerykańskich konsumentów na kartach kredytowych zwiększyło się w drugim kwartale o 45 mld dol., czyli o 4 proc. rok do roku. Po raz pierwszy w historii przekroczyło ono poziom 1 biliona dol. Tymczasem całkowite zadłużenie gospodarstw domowych w USA również stało się rekordowo wysokie. W drugim kwartale wzrosło o 16 mld dol. netto, do 17,06 bln dol.

Odsetek długu na kartach kredytowych, który jest spłacany z opóźnieniem co najmniej 30 dni lub niespłacany, wzrósł z 6,5 proc. w pierwszym kwartale do 7,2 proc. w drugim. Stał się najwyższy od 2012 r. Analitycy Fedu wskazują jednak, że jest on zbliżony do długoletniej średniej.