Złe dane ze strefy euro dotyczące przemysłu w lipcu

Do Sejmu trafił projekt ustawy o gwarancjach dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Na same wydatki i gwarancje NABE, która przejmie aktywa węglowe należące teraz do firm energetycznych, potrzebuje jeszcze w tym roku blisko 60 mld zł. Państwo zagwarantuje 70 proc. zobowiązań NABE. A co z zadłużeniem elektrowni węglowych przejmowanych od giełdowych koncernów?