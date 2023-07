Niemcy. Bliżej dezinflacji

Jest to najmniejsza zmiana cen niemieckich producentów rok do roku odnotowana od grudnia 2020 r. (+0,2 proc. w stosunku do grudnia 2019 r.). W maju 2023 r. tempo zmian w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej wyniosło +1,0 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny producenta spadły w czerwcu 2023 r. o 0,3 proc. Odnotowano duże wzrosty r./r. cen dóbr konsumpcyjnych nietrwałego i trwałego użytku przy jednoczesnym wyraźnym spadku cen dóbr pośrednich i energii – podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Ceny żywności wzrosły o 11,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym szczególnie wyraźny był wzrost cen cukru.