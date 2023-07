Rosja. Digitalizacja na ratunek?

Bank Rosji może już w sierpniu rozpocząć testy rubla cyfrowego. W środę pozwalająca mu na to ustawa wpłynęła do Rady Federacji. Projekt ten ma pomóc Rosji w obchodzeniu sankcji po tym, jak rosyjskie banki zostały odłączone od międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Czy jednak spełni on oczekiwania?

Kanał cyfrowy