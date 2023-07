The Guardian: Brytyjski rynek pracy w gorszej formie

W Wielkiej Brytanii rośnie liczba osób poszukujących pracy, jednocześnie jednak firmy ograniczają zatrudnienie. Eksperci sądzą, że może to być początek problemów.

Liczba kandydatów zdolnych do podjęcia pracy na Wyspach wzrosła w czerwcu najmocniej od grudnia 2020 r. – wynika z danych organizacji Recruitment and Employment Confederation oraz KPMG. Co więcej, zmniejszać ma się też liczba pracowników zatrudnionych przez agencje rekrutacyjne. Na podstawie wspomnianych informacji eksperci są zdania, że przyszłe podwyżki stóp procentowych oraz niepewna sytuacja gospodarcza mogą w przyszłości przyczynić się do skoku bezrobocia.