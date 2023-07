W maju produkcja w Niemczech spadła o 0,2 proc. wobec kwietnia

Według wstępnych informacji Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) realna (po uwzględnieniu cen) produkcja w sektorze przetwórczym spadła w maju 2023 r. w stosunku do kwietnia o 0,2 proc. Dla kwietnia, po rewizji wstępnych wyników, wzrost produkcji utrzymał się na poziomie 0,3 proc. w stosunku do marca (wartość wstępna: również 0,3 proc.). W mniej zmiennym trzymiesięcznym porównaniu produkcja od marca do maja była o 0,2 proc. wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach.

Reklama

Bardzo różne sytuacje w sektorach gospodarki można zaobserwować w przemyśle wytwórczym. Silnie negatywny wpływ na wynik ogólny w maju 2023 roku miała produkcja wyrobów farmaceutycznych (po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych -13,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca). Wyraźnie negatywny wpływ na wynik ogólny miał również spadek produkcji energii (-7,0 proc.). Pozytywny wpływ na ogólny rozwój miała natomiast produkcja pojazdów samochodowych i części samochodowych (+4,9 proc.).

Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemcy wciąż utrzymują dodatnie saldo handlu zagranicznego Niemcy wyeksportowały w maju towary o łącznej wartości 130,5 mld euro i zaimportowały o wartości 116,1 mld euro. Saldo handlu zagranicznego wykazało nadwyżkę w wysokości 14,4 mld euro.

Produkcja przemysłowa (przemysł przetwórczy z wyłączeniem energetyki i budownictwa) wzrosła sezonowo i kalendarzowo o 0,2 proc. w maju w porównaniu do kwietnia. Produkcja dóbr kapitałowych odnotowała wzrost produkcji o 1,3 proc. Produkcja dóbr konsumpcyjnych spadła o 1,2 proc., a produkcja dóbr pośrednich o 0,5 proc. Poza przemysłem produkcja budowlana spadła o 0,4 proc.

W porównaniu do maja 2022 r. produkcja w sektorze przetwórczym była w maju 2023 r. wyższa o 0,7 proc. po korektach kalendarzowych. Produkcja przemysłowa wzrosła w tym samym okresie o 2,2 proc.