Niemcy wciąż utrzymują dodatnie saldo handlu zagranicznego

Skorygowana nadwyżka wyniosła +16,5 mld euro w kwietniu 2023 r. i +4,4 mld euro w maju 2022 r.

Do ​​państw członkowskich Unii Europejskiej Niemcy wyeksportowały towary o wartości 70,3 mld euro, natomiast z tych krajów zaimportowały towary o wartości 61,6 mld euro. W porównaniu z kwietniem eksport do krajów UE spadł o 1,5 proc., podczas gdy import z tych krajów wzrósł o 3,5 proc. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro wyniosła w maju 49,2 mld euro (-1,6 proc.), a wartość towarów importowanych z tych krajów 41,0 mld euro (+4,5 proc.). Do krajów UE nienależących do strefy euro Niemcy wyeksportowały towary o wartości 21,2 mld euro (-1,3 proc.) , natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 20,5 mld euro (+1,5 proc.).

Eksport towarów do krajów spoza UE (kraje trzecie) wyniósł w maju 60,2 mld euro, podczas gdy import z tych krajów wyniósł 54,5 mld euro. W porównaniu z kwietniem eksport do krajów trzecich wzrósł o 1,5 proc., a import z tych krajów spadł o 0,3 proc.

Większość niemieckiego eksportu trafiła do Stanów Zjednoczonych. Spadł on o 3,6 proc. w porównaniu z kwietniem, a wartość spadła do 12,7 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 1,6 proc. do 8,6 mld euro, a eksport do Wielkiej Brytanii o 5,8 proc. do 6,4 mld euro.