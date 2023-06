The Guardian: Mleko pozostanie drogie?

Jeśli brytyjscy rządzący nie zaradzą problemowi brakujących pracowników w branży rolnej, ceny mleka nie przestaną rosnąć – stwierdzili przedstawiciele stowarzyszenia producentów Arla.

Co więcej, brak rąk do pracy jest tylko jednym z wielu problemów, z jakimi musi borykać się branża. Producenci wymieniają m.in. rosnące koszty produkcji mleka związane z wojną w Ukrainie. – Jeśli nie będziemy zapobiegać tym problemom teraz, to w przyszłości możemy mieć problem z przewlekłą wysoką inflacją żywności – komentuje Paul Savage, dyrektor w Arla. Około 60 proc. członków stowarzyszenia stwierdziło w ankiecie, że problem znalezienia rąk do pracy obecnie jest znacznie większy niż jeszcze w 2019 r. Winą za taki stan rzeczy obarczają brexit, który znacząco utrudnił przepływ pracowników m.in. z krajów Wspólnoty. Swoje zrobiła też pandemia, która spowodowała, że wiele osób postanowiło szukać zatrudnienia lokalnie, a nie wyjeżdżać za pracą do innych krajów.