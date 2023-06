Ceny sprzedaży hurtowej w maju 2023 r. były o 2,6 proc. niższe niż w maju 2022 r. Jak podaje również Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), jest to najsilniejszy spadek cen w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku od lipca 2020 r. (również -2,6 proc. w porównaniu do lipca 2019 r.). W kwietniu 2023 r. tempo zmian w stosunku do roku poprzedniego wyniosło -0,5 proc., w marcu 2023 r. +2,0 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny hurtowe spadły w maju 2023 r. o 1,1 proc.

Największy wpływ na ogólny rozwój w maju 2023 r. w stosunku do maja 2022 r. miał spadek cen w handlu hurtowym produktami naftowymi na poziomie -22,7 proc.. Niższe były również ceny w handlu hurtowym złomem i pozostałościami (-31,3 proc.), zbożem, surowcem tytoniowym, nasionami i paszami (-27,9 proc.), rudami, metalami i półfabrykatami (-22,1 proc.) oraz produkty chemiczne (-9,4 proc.).

Z kolei ceny owoców, warzyw i ziemniaków (+22,5 proc.), żywych zwierząt (+16,9 proc.) oraz materiałów budowlanych i elementów budowlanych z substancji mineralnych (+11,6 proc.) były wyższe niż w maju 2022 r.