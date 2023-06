Złe prognozy dla chińskiego rynku nieruchomości

Nie spodziewają się jednak, by władze chciały samodzielnie napędzić ożywienie na rynku. Zamiast tego polityka władz będzie według nich dążyła do ograniczenia uzależnienia koniunktury gospodarczej oraz wpływów budżetowych od kondycji branży, a także do wspierania budownictwa społecznego i upowszechniania podatków od nieruchomości.