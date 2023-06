Chiński eksport spadł w ujęciu dolarowym w maju o 7,5 proc. rok do roku, podczas gdy średnio prognozowano jego spadek tylko o 0,4 proc. Dane te wywołały zaniepokojenie na rynkach o kondycję drugiej pod względem wielkości gospodarki świata. Tymczasem statystyki handlowe za poprzednie dwa miesiące były zadziwiająco dobre. Mówiły one o wzroście eksportu o 8,5 proc. w kwietniu i aż o 14,8 proc. w marcu. Tak świetne wyniki miano wypracować pomimo słabnącego popytu zagranicznego i napięć w relacjach z Zachodem. Część ekonomistów zaczęła więc kwestionować rzetelność chińskich danych handlowych, wskazując, że nie pasują one do innych wskaźników gospodarczych z ChRL.