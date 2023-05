Na przełomie roku końca dobiegła zapoczątkowana jeszcze w 2021 r. tendencja słabszego zachowania spółek technologicznych na tle szerszych indeksów rynku amerykańskiego. Skupiający technologiczne blue chips Nasdaq 100 zyskał od początku roku 32 proc., podczas gdy S&P 500 odnotował trzy razy skromniejszą zwyżkę. Ta tendencja jeszcze przez jakiś czas powinna się utrzymywać, przynajmniej jeśli wierzyć uczestnikom sondażu Bloomberga wśród inwestorów.

Prawie 41 proc. spośród blisko 500 respondentów oceniło, że do końca roku najwyższe stopy zwrotu przyniesie preferowanie najbardziej rentownych spółek, które dodatkowo mogą się pochwalić ponadprzeciętnymi perspektywami wzrostu, nawet jeśli są one bardzo wysoko wyceniane. Tym samym spółki technologiczne, których wyceny jeszcze w 2022 r. znajdowały się pod presją za sprawą wzrostu rynkowych stóp procentowych, mają duże szanse dalej korzystać na obawach rynku przed recesją w USA. Scenariusz recesji, na którym technologiczne blue chips, zyskałyby dzięki pozytywnemu wpływowi ewentualnych obniżek stóp na wyceny, jednocześnie zniechęca do inwestowania w akcje z branż najbardziej wrażliwych na cykl koniunkturalny. Do tej pory Nasdaq 100 odrobił już prawie dwie trzecie strat z kulminującej jesienią wyprzedaży, a pomógł mu w tym boom w branży sztucznej inteligencji.