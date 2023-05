Turecka waluta traciła w poniedziałek 0,5 proc. wobec dolara. Za 1 USD płacono po południu 20,09 liry. Niewiele więc brakowało do rekordowo słabego poziomu z poprzedniego tygodnia (20,659 liry za 1 USD). Waluta reagowała w ten sposób na zwycięstwo Recepa Erdogana w drugiej turze wyborów prezydenckich. Reakcja giełdy stambulskiej na to, że obecny prezydent został wybrany na nową pięcioletnią kadencję, była jednak krańcowo inna. BIST 100, główny indeks tureckiego parkietu, zyskiwał po południu ponad 4 proc. Dwa tygodnie wcześniej, po pierwszej turze wyborów, tracił on ponad 6 proc.