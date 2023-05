Niemiecka inflacja nadal hamuje, a węgierska jest wysoka

Inflacja konsumencka w Niemczech wyhamowała z 7,4 proc. w marcu, do 7,2 proc. w kwietniu, co było zgodne z prognozami. Licząc miesiąc do miesiąca zwolniła z 0,8 proc. do 0,4 proc.