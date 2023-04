Inflacja konsumencka w Unii Europejskiej wyhamowała z 9,9 proc. w lutym do 8,3 proc. w marcu. Eurostat potwierdził też, że inflacja w strefie euro zeszła z 8,5 proc. do 6,9 proc. Była ona najniższa od lutego 2022 r.

Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły w marcu w strefie euro o 0,9 proc., po lutowej zwyżce o 0,8 proc. Energia staniała o 0,9 proc. rok do roku. Usługi zdrożały jednak o 5,1 proc., dobra przemysłowe o 6,6 proc., a żywność o 15,5 proc. Inflacja bazowa, czyli liczona z wyłączeniem cen energii, paliw oraz żywności, przyspieszyła z 5,6 proc. do 5,7 proc.