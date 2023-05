Były szef Mastercarda, Amerykanin hinduskiego pochodzenia, został właśnie szefem Banku Światowego na pięcioletnią kadencję. To pierwszy w historii szef Banku Światowego urodzony w Indiach.

Reklama

Banga jest znany ze swojego przekonania o konieczności pilnego zajęcia się zmianami klimatycznymi. I można powiedzieć, że ta postawa utorowała mu ścieżkę na fotel nowego szefa Banku Światowego, ponieważ poprzedni prezes BŚ David Malpass musiał ustąpić z funkcji prezesa przed zakończeniem kadencji ze względu na swoje kontrowersyjne podejście do zmian klimatycznych. Tymczasem Banga ma "wielkie plany zaangażowania prywatnych graczy w walkę ze zmianami klimatycznymi" - pisze livemint. Jego pięcioletnia kadencja na stanowisku prezesa Banku Światowego będzie miała więc kluczowe znaczenie dla wytyczenia nowej dla tej organizacji drogi w dziedzinie zmian klimatycznych.

Ajay Banga został wybrany głosami dyrektorów BŚ, ale przebył na to stanowisko bardzo długą drogę. Jest dziś czołowym menedżerem w biznesie, pracował dla Nestle, PepsiCo, Mastercard i Citigroup. Jak informuje CNBC, urodził się 10 listopada 1959 roku w rodzinie sikhów Saini z kantonu Khadki w Pune w stanie Maharashtra. Jego ojciec był oficerem armii, a rodzina w dzieciństwie Banga przemieszczała się po kraju z powodu transferów ojca.

Czytaj więcej Gospodarka Beata Javorcik, EBOiR: Prognozy spadku inflacji są zbyt optymistyczne Inflacja na świecie i w Polsce będzie malała wraz ze spadkiem cen surowców. Ale uporczywą inflację bazową znacznie trudniej pokonać – mówi prof. Beata Javorcik, główny ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Banga uczęszczał do Hyderabad Public School i St. Edward's School w Shimla. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts w dziedzinie ekonomii w St. Stephen's College w Delhi. Następnie ukończył studia podyplomowe z zarządzania w Indian Institute of Management w Ahmedabadzie. Banga ma też bardzo utalentowane biznesowo rodzeństwo, jego starszy brat Manvindera "Vindi" Singh Banga, był przez lata prezesem Hindustan Unilever.

Reklama

Banga uzyskał obywatelstwo amerykańskie w 2007 r. Jak informuje sam Bank Światowy, ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa w General Atlantic, ale wcześniej przez ponad dekadę był prezesem MasterCarda, który zatrudnia prawie 24 tys. osób. To pod jego kierownictwem MasterCard uruchomił Center for Inclusive Growth, które wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy oraz integrację finansową na świecie. Był też honorowym przewodniczącym Międzynarodowej Izby Handlowej w latach 2020-2022. Został doradcą funduszu General Atlantic skoncentrowanego na klimacie - BeyondNetZero.

Banga ma całą listę honorowych funkcji i nagród. Otrzymał medal Padma Shri, jedno z najwyższych wyróżnień państwowych dla cywili. Pełnił funkcję współprzewodniczącego Partnerstwa na rzecz Ameryki Środkowej, koalicji prywatnych organizacji, która działa na rzecz zwiększenia możliwości ekonomicznych dla populacji o słabo rozwiniętej infrastrukturze w Salwadorze, Gwatemali i Hondurasie. Wcześniej był członkiem zarządu Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, ale też nie tak znowu charytatywnych firm jak Kraft Foods i Dow Inc.

BŚ informuje w komunikacie o awansie, że rada dyrektorów liczy na współpracę z Bangą przy procesie ewolucji Grupy Banku Światowego, omówionym na wiosennym posiedzeniu w kwietniu 2023 r., oraz przy wszystkich wysiłkach Grupy Banku Światowego, które mają na celu sprostanie wyzwaniom rozwojowym, przed którymi stoją kraje rozwijające się.

Wspomniana Rada ma też polskiego przedstawiciela - w grudniu 2022 r. został nim Jacek Kurski, b. szef TVP. Na to stanowisko skierował go szef NBP Adam Glapiński.