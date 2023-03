Temat dyskryminacji kobiet jest bardzo trudny. Dla osób podejmujących kluczowe decyzje (najczęściej są to mężczyźni) często jest to temat niezrozumiały i wydumany. Nawet część kobiet sukcesu stara się go nie zauważać, rozumując, że skoro one dały radę, to znaczy, że jest to możliwe, nie analizując, jak wiele je to kosztowało w porównaniu z ich kolegami. Dlatego tak trudno jest przeprowadzić niezbędne zmiany i dlatego publikujemy dziś kilka tekstów na ten temat.