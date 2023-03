Inflacja konsumencka w Niemczech utrzymała się w lutym na poziomie 8,7 proc., choć średnio oczekiwano, że wyhamuje ona do 8,5 proc. Wzrost cen liczony miesiąc do miesiąca, wyhamował co prawda z 1 proc. do 0,8 proc., ale prognozowano, że zwolni do 0,6 proc. Inflacja HICP, czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu, przyspieszyła natomiast z 9,2 do 9,3 proc., choć spodziewano się, że zejdzie do 9 proc.

Presja się utrzymuje

– Dane o inflacji za luty wskazują na to, że jest bardzo mało oznak procesów dezinflacyjnych poza cenami energii oraz surowców – ocenia Carsten Brzeski, ekonomista ING. Jego zdaniem, wysokie ceny usług oraz spodziewany wzrost płac o 5 proc. sugerują, że inflacja bazowa (czyli nieuwzględniająca cen paliw, energii oraz żywności) pozostanie wysoka.

Joachim Nagel, prezes Bundesbanku, ostrzegł w środę (jeszcze przed publikacją danych o inflacji), że presja cenowa w Niemczech pozostanie wysoka, a inflacja konsumencka może wynieść w tym roku średnio 6–7 proc. – Jedna rzecz jest pewna. Podwyżka stóp zapowiedziana na marzec nie będzie ostatnią – powiedział Nagel.

Jego wypowiedź przyczyniła się do wzrostu rentowności niemieckich obligacji. Rentowność dziesięciolatek sięgnęła w środę 2,72 proc. i była najwyższa od 12 lat. Jeszcze 12 miesięcy temu była ona ujemna.

Czas zacieśniania

Dzień wcześniej negatywne zaskoczenie przyniosły odczyty inflacji konsumenckiej z Francji oraz z Hiszpanii. Francuska inflacja przyspieszyła z 7 proc. w styczniu do 7,2 proc. w lutym, a hiszpańska skoczyła z 5,9 do 6,1 proc. W czwartek mają natomiast zostać opublikowane dane o inflacji z Włoch i ze strefy euro. W przypadku odczytu z Eurolandu, średnio prognozowane jest hamowanie inflacji z 8,6 do 8,2 proc., ale po danych, które napłynęły z trzech dużych gospodarek strefy euro, te prognozy mogą być zbyt optymistyczne.

Czy te dane mocno wpłyną na decyzje Europejskiego Banku Centralnego? Na ostatnich dwóch posiedzeniach EBC dokonał podwyżek stóp po 50 pkt bazowych i obecnie rynek spodziewa się, że 16 marca znów zostaną one podwyższone o 50 pkt baz. Główna stopa procentowa ma być więc podwyższona do 3,5 proc., a stopa depozytowa do 3 proc. Raczej nie będzie to koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Gabriel Makhlouf, prezes banku centralnego Irlandii (i zarazem członek Rady Prezesów EBC), stwierdził w niedawnym wywiadzie dla „The Wall Street Journal”, że główna stopa najprawdopodobniej zostanie podniesiona powyżej 3,5 proc. i nie będzie obniżana przed końcem roku. – Presja inflacyjna w strefie euro zaczęła się zmniejszać, ale EBC nie zakończy podwyżek stóp, dopóki nie będzie pewny, że inflacja wraca do poziomu 2 proc. – powiedział Philip Lane, główny ekonomista EBC.

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że EBC w maju podwyższy stopy o kolejne 50 pkt baz. i że mogą one osiągnąć szczyt w czerwcu, po podwyżce o 25 pkt baz. „O ile w maju wciąż możliwa jest podwyżka o 25 pkt baz., o tyle nie jest ona naszym głównym scenariuszem, ze względu na silną inflację bazową. Podtrzymujemy też naszą prognozę, że Rada Prezesów EBC utrzyma główną stopę na poziomie szczytowym do czwartego kwartału 2024 r.” – piszą eksperci Goldmana.

Rynek kontraktów terminowych sugeruje, że główna stopa może osiągnąć szczyt na poziomie zbliżonym do 3,9 proc. Jeszcze kilka tygodni temu sugerowały one szczyt w okolicach 3,5 proc.