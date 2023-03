Dzień wcześniej negatywne zaskoczenie przyniosły odczyty inflacji konsumenckiej z Francji oraz z Hiszpanii. Francuska inflacja przyspieszyła z 7 proc. w styczniu do 7,2 proc. w lutym, a hiszpańska skoczyła z 5,9 proc. do 6,1 proc. W czwartek mają natomiast zostać opublikowane dane o inflacji konsumenckiej z Włoch i ze strefy euro. W przypadku odczytu z eurolandu, średnio prognozowane jest hamowanie inflacji z 8,6 proc. do 8,2 proc.

Czy te dane mocno wpłyną na decyzje Europejskiego Banku Centralnego? EBC na ostatnich dwóch posiedzeniach dokonał podwyżek stóp po 50 pb. i obecnie rynek spodziewa się, że 16 marca znów zostaną one podwyższone o 50 pb. Głowna stopa procentowa ma być więc podwyższona do 3,5 proc., a stopa depozytowa do 3 proc. Raczej nie będzie to koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Gabriel Makhlouf, prezes Banku Centralnego Irlandii (i zarazem członek Rady Prezesów EBC), stwierdził w niedawnym wywiadzie dla "The Wall Street Journal", że główna stopa najprawdopodobniej podniesiona powyżej poziomu 3,5 proc. i nie będzie obniżana przed końcem roku.

- Presja inflacyjna w strefie euro zaczęła się zmniejszać, ale EBC nie zakończyć podwyżek stóp, dopóki nie będzie pewny, że inflacja wraca do poziomu 2 proc. - powiedział natomiast Philip Lane, główny ekonomista EBC.