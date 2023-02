Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę dla przemysłu strefy euro spadł z 48,8 pkt w styczniu do 48,5 pkt w lutym – wynika ze wstępnych danych. Średnio prognozowano jego wzrost do 49,2 pkt. Tymczasem PMI dla sektora usług eurolandu wzrósł z 50,8 pkt do 53 pkt, podczas gdy oczekiwano jego zwyżki do 51 pkt. Łączny PMI dla przemysłu i sektora usług wzrósł z 50,3 pkt do 52,2 pkt, najwyższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt oznacza ekspansję w danym sektorze.