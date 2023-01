Choć niemiecki PKB spadł w czwartym kwartale, to jest jeszcze za wcześnie, by mówić o recesji w największej gospodarce europejskiej. Dane o wzroście za trzeci kwartał zrewidowano w górę do 0,5 proc. kw./kw. By Niemcy oficjalnie weszły w recesję, PKB musiałby spadać przez dwa kwartały z rzędu. Wzrost gospodarczy liczony rok do roku wyraźnie jednak zwolnił – z 1,3 proc. w trzecim kwartale do 0,5 proc. w czwartym.

„Po tym jak gospodarka niemiecka zdołała dobrze sobie radzić pomimo trudnych warunków w pierwszych trzech kwartałach, wyniki gospodarcze znacząco się pogorszyły w czwartym kwartale 2022 r. Zwłaszcza (…) prywatne wydatki konsumpcyjne, które wspierały gospodarkę niemiecką w czasie poprzednich trzech kwartałów były niższe” – mówi komunikat Destatis, czyli niemieckiego urzędu statystycznego.